Патрик Стюарт и его новый враг Вадик в трейлере третьего сезона «Звёздного пути: Пикара»

Во время недавно отгремевшего в Нью-Йорке Comic Con 2022 среди прочих засветился и сериал «Звёздный путь: Пикар», который готовится прощаться со зрителями. В ходе информационной панели зрителям показали тизерный трейлер третьего сезона, стартующего на цифровой платформе Paramount+ 16 февраля.

Благодаря свежему видеоролику в частности стало известно, что в завершающей главе истории адмиралу Жан-Люку Пикару (Патрик Стюарт) предстоит сойтись в схватке со злодейкой по имени Вадик (Аманда Пламмер).

Шоураннером всех трёх сезонов значится Майкл Шейбон («Джон Картер»). В актёрском составе также значатся Элисон Пилл, Иза Брионес, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер.