Кевин Костнер уходит в политику — вышел трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна»

У власти есть цена, а вот семья бесценна. Потоковый сервис Paramount Network выкатил полноценный трейлер пятого сезона неовестерна «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в главной роли. Сериал Тейлора Шеридана («Ветреная река») возвращается к зрителям с новыми эпизодами 13 ноября. Премьера будет двухсерийной.

Сериал рассказывает драматическую хронику влиятельного семейства Даттонов — владельцев одного из самых крупных скотоводческих ранчо в США. Благодаря своему статусу Даттоны всегда в центре местных политических и деловых интриг, криминала, личных трагедий и неослабевающей войны с соседями, зарящимися на богатства главных героев.

В проекте также задействованы Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбилл, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Форри Дж. Смит, Деним Ричардс, Иэн Боэн, Финн Литтл, Райан Бингем, Джил Бирмингем, Джен Лэндон и Кэтрин Келли.