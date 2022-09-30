 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Новая часть Silent Hill получила возрастной рейтинг
СЕРИАЛЫ
35
 
Прямая ссылка на новость:

Кевин Костнер уходит в политику — вышел трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна»

У власти есть цена, а вот семья бесценна. Потоковый сервис Paramount Network выкатил полноценный трейлер пятого сезона неовестерна «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в главной роли. Сериал Тейлора Шеридана («Ветреная река») возвращается к зрителям с новыми эпизодами 13 ноября. Премьера будет двухсерийной.

Сериал рассказывает драматическую хронику влиятельного семейства Даттонов — владельцев одного из самых крупных скотоводческих ранчо в США. Благодаря своему статусу Даттоны всегда в центре местных политических и деловых интриг, криминала, личных трагедий и неослабевающей войны с соседями, зарящимися на богатства главных героев.

В проекте также задействованы Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбилл, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Форри Дж. Смит, Деним Ричардс, Иэн Боэн, Финн Литтл, Райан Бингем, Джил Бирмингем, Джен Лэндон и Кэтрин Келли.

Теги
ВидеоЙеллоустоун
Комментарии

Ещё на эту тему

4Мафиози Сильвестр Сталлоне на свежем кадре «Короля Талсы» Тейлора Шеридана 3Кевин Костнер и семейство возвращаются в тизере пятого сезона «Йеллоустоуна» 11Сильвестр Сталлоне снова в деле — вышел тизер криминальной драмы «Король Талсы» Тейлора Шеридана

Тоже интересно

1Дом Дракона - реакция на 1 серию 0Неделя кино на КГ — главные новости 12–18 сентября 4Ubisoft отбирает у игроков честно купленные DLC и отключает сервера 11Дженсен Эклс приоделся для очередной разборки на свежем кадре «Пацанов» 17Первая серия «Женщины-Халка» раскрыла главную интригу проекта

Далее на КГ

4
Новый Капитан Америка — не супергерой. Энтони Маки рассказал о своём персонаже в «Новом мировом порядке»
 0
Третий сезон комедии «Мифический квест» получил дату выхода
 0
Римляне возвращаются во втором сезоне «Варваров»
 2
«Властелин колец: Кольца власти» унизили «Дом дракона» — назван Топ-10 самых популярных сериалов на стриминге
 2
Тимоти Шаламе и его нездоровые аппетиты в новом трейлере ужасной драмы «Целиком и полностью»
 8
Такая инклюзивность не нужна: Netflix убрал метку ЛГБТ с сериала про серийного убийцу после скандала
 0
«Негодник, которому не снилась...» — тизер и анонс аниме-сиквела
 8
Никаких людей на первом кадре из постапокалипсиса «Королевство планеты обезьян»
 4
Из Индианы Джонса в Красного Халка: Харрисон Форд может присоединится к «Громовержцам» Marvel
 8
Она может вас уничтожить — первый взгляд на Михаэлу Коэл в «Чёрной пантере 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА
 
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru