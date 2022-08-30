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Кевин Костнер и семейство возвращаются в тизере пятого сезона «Йеллоустоуна»

Даттоны суровы как никогда. Стриминговый сервис Paramount Network опубликовал лаконичный тизер пятого сезона «Йеллоустоуна», и видеоролик сообщает сразу две радостных новости — неовестерн Тейлора Шеридана возвращается на экраны 13 ноября, и премьера свежей телеглавы будет двухсерийной.

Семейная драма с Кевином Костнером в главной роли представляет собой хронику влиятельного семейства Даттонов — владельцев одного из самых крупных скотоводческих ранчо в США. Благодаря своему статусу Даттоны всегда в центре местных политических и деловых интриг, криминала, личных трагедий и неослабевающей войны с соседями, зарящимися на богатства главных героев.

В сериале также снимаются Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбилл, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Форри Дж. Смит, Деним Ричардс, Иэн Боэн, Финн Литтл, Райан Бингем, Джил Бирмингем, а также Джен Лэндон и Кэтрин Келли.

Теги
ВидеоЙеллоустоун
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