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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

«Мы создали сериал, который я хотел бы увидеть» — композитор «Властелина колец. Колец власти» пытается развеять сомнения поклонников

Источник: Amazon

Композитор «Ходячих мертвецов», «Агентов „Щ.И.Т.“» и неумолимо приближающегося «Властелина колец. Колец власти» Беар Маккрири рассказал о создании шедевра в попытке разрушить предубеждение фанатов насчёт сериала.

Понимаю, что фанаты не решаются принять «Кольца власти». Последние два года я хотел сказать всем, что здесь каждый на своём месте. Долгое время поклонникам было интересно, появится ли в сериале кто-то из фильмов, и когда узнавали, что нет, теряли доверие к проекту.

Я всё понимаю, но костюмеры подобраны верно, сценаристы — тем более, как и монтажёры, как и я… Фанаты будут приятно удивлены. Думаю, у нас всё получилось. Мы создали сериал, который я сам хотел бы увидеть.

 
Беар Маккрири

Композитор добавил, что в своём подходе к работе пытался не посрамить наследие Говарда Шора, написавшего музыку для оригинальной трилогии и получившего за неё три «Оскара».

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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