«Мы создали сериал, который я хотел бы увидеть» — композитор «Властелина колец. Колец власти» пытается развеять сомнения поклонников

Композитор «Ходячих мертвецов», «Агентов „Щ.И.Т.“» и неумолимо приближающегося «Властелина колец. Колец власти» Беар Маккрири рассказал о создании шедевра в попытке разрушить предубеждение фанатов насчёт сериала.

Понимаю, что фанаты не решаются принять «Кольца власти». Последние два года я хотел сказать всем, что здесь каждый на своём месте. Долгое время поклонникам было интересно, появится ли в сериале кто-то из фильмов, и когда узнавали, что нет, теряли доверие к проекту.

Я всё понимаю, но костюмеры подобраны верно, сценаристы — тем более, как и монтажёры, как и я… Фанаты будут приятно удивлены. Думаю, у нас всё получилось. Мы создали сериал, который я сам хотел бы увидеть.

Беар Маккрири