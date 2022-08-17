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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Нуменор и его обитатели в ролике о создании «Властелина колец. Колец власти»

Официальные соцсети сериала-приквела «Властелина колец» порадовали потенциальных поклонников многосерийного проекта свежим видеоматериалом. В сети появился ролик о создании «Колец власти», посвящённый легендарному Нуменору — островному королевству, переживавшему во Второй эпохе Средиземья свой расцвет.

Кадры с пейзажными и архитектурными красотами перемежаются кадрами с неоднозначными результатами кастинга в сериал.

К слову, стал известен точный график выхода серий. В день премьеры 2 сентября подписчики стриминговой платформы Amazon смогут посмотреть сразу два эпизода, а оставшиеся шесть эпизодов первого сезона будут выходить раз в неделю.

В эпическом фэнтези по работам Дж. Р. Р. Толкина (по крайней мере, так уверяют создатели сериала) снимаются Морфидд Кларк, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Оуайн Артур, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон и Макс Болдри.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца власти
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