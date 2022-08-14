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Первоисточник: www.aboutamazon.com Прямая ссылка на новость:

Корабли Нуменора на свежем постере сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Когда Amazon устаёт кошмарить свою аудиторию разнообразными промо-материалами с героями приквела «Властелин колец», настаёт благословенная пауза, и в сети появляются симпатичные пейзажные изображения. Сейчас как раз один из таких приятных моментов — на онлайн-просторах обнаружились промо-арты к «Кольцам власти» и основанный на одном из них постер с гаванью Нуменора.

Одна из важнейших сериальных премьер этого года состоится на потоковом сервисе через три недели — 2 сентября.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

В многосерийной предыстории культовой трилогии обещают рассказать о важнейших событиях Второй эпохи Средиземья. И все эти события так или иначе вертятся вокруг противостояния Великому Злу, для чего сколотится новое братство из представителей различных рас.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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