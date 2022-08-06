Создатели приквела «Властелина колец» проигнорировали Питера Джексона

Интересные закулисные подробности всплывают о большой премьере «Властелин колец. Кольца власти». Многие поклонники Толкина вопрошали, мол, почему задумавший проект Amazon не догадался обратиться к отцу культовой кинотрилогии Питеру Джексону, хотя бы за консультацией. Теперь у нас есть ответ на этот вопрос. И фанатам он не понравится.

В подкасте THR Питер Джексон рассказал, что создатели сериала вообще-то к нему обращались, а потом просто… проигнорировали.

Меня спросили, не хочу ли я поучаствовать в создании сериала, и я сказал, что не могу ответить на этот вопрос, пока не увижу сценарий. Мне ответили: «Как только получим сценарии первых эпизодов, тут же вышлем их вам». И никто ничего мне так и не прислал. Больше я от них ничего не слышал. Но всё в порядке. Я не в обиде.

The Hollywood Reporter тут же попросил Amazon прокомментировать слова режиссёра, и получил ответ, мол, стриминг придерживается обязательств отделить свой проект от фильмов Джексона. Мол, во время заключения контракта на получение прав Amazon принял на себя обязательство выполнить условие — чётко отделить свой сериал от кинотрилогии. Что совсем не объясняет, зачем они поначалу-то с Джексоном связывались.

Питер Джексон на это повторил, что зла ни на кого не держит.

Я собираюсь смотреть сериал. Я не из тех, кто будет желать кому-то зла. Создание фильмов и сериалов и без того дело нелёгкое. Если у кого-либо выходит хороший фильм или сериал, это повод праздновать. Я твёрдо настроен смотреть «Кольца власти» как абсолютно беспристрастный зритель.

Но вот уж кто бесстрастностью отличаться не будет, так это громадная фанатская база фильмов Джексона, особенно после таких-то новостей.