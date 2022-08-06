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Супергероиня с жезлом на постере третьего сезона «Старгёрл»

Тренды меняются, а костюм главной супергероини сериала «Старгёрл», на радость поклонникам, остаётся неизменным. В сети появился постер третьего сезона этого редкого зверя — супергеройского сериала, пока не отменённого телеканалом The CW. Заодно стала известна дата премьеры продолжения — свежие серии начнут выходить в последний день лета, 31 августа.

Постеры сериала «Старгёрл»

У персонажного плаката с главной героиней в исполнении Брэк Бэссинджер имеется красноречивый слоган, советующий держать своих друзей близко, а заклятый друзей — ещё ближе.

Помимо Бэссинджер в фантастическом экшене о приключениях Общества Справедливости Америки снимаются Джоэл Макхэйл, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Иза Пенарехо и другие.

Теги
ГалереяСтаргёрл
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Источник фотографий: Depositphotos

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