Слишком много секса! Звезда «Дома дракона» жалуется на избыточность откровенных сцен с его участием

Кажется, Мэтт Смит («Доктор Кто», «Морбиус»), звезда предстоящего приквела «Игры престолов», не в курсе, как правильно продвигать новый сериал. Или же его жалобы на избыточность сексуальных сцен в «Доме дракона» — это такой хитрый способ дать знать фанатам, что они там будут. Сами понимаете, после такого пропустить премьеру 21 августа никак нельзя:

Ты ловишь себя на мысли: «А нужна ли нам ещё одна сцена секса?», и они отвечают: «Да, нужна». Думаю, нужно спросить себя: «Что вы делаете? Экранизируете книги или разбавляете их отсылками ко времени, в котором мы живём?». Думаю, работа заключается в том, чтобы представлять книги правдиво и честно, как они были написаны. Мэтт Смит, за*бался

Отвечая на вопрос о количестве сексуальных сцен с участием его персонажа, актёр заявил, что, по его мнению, их даже слишком много.

Ранее создатель сериала Мигель Сапочник уже пообещал, что свойственные оригиналу сцены сексуального насилия также никуда не денутся, ведь это важная тема, которую нельзя обходить стороной (именно поэтому).