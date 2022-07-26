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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Возвращаемся в Вестерос с роликом о создании «Дома Дракона»

На повестке дня свежий ролик о создании фэнтезийного эпика «Дом Дракона», чья премьера неминуемо приближается, поэтому вал промо-материалов будет только нарастать. В свежей объёмистой фичуретке от кабельного канала HBO старая и новая гвардия рассуждают об экранной вселенной книг Джорджа Мартина, о сходстве и отличиях «Игры престолов» и саги о драконьих всадниках.

Шоураннеры Мигель Сапочник и Райан Кондал вместе с участниками актёрского состава и остальными членами творческой команды рассуждают о главных действующих лицах масштабного проекта и обещают много всякого удивительного и неожиданного. Ну, декорации — интерьеры и дополненные локации — безусловно, впечатляют. А ещё, конечно, драконы.

Теги
ВидеоДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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