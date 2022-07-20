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Таргариены и компания на свежих кадрах сериала «Дом Дракона»

Приближение премьерной даты первого спин-оффа «Игры престолов» ощущается всё сильнее. Стараниями портала The Hollywood Reporter в сети появились свежие эксклюзивные кадры их многосерийного фэнтези-эпика «Дом Дракона» с основными действующими лицами жестокого действа.

Первый эпизод приквела по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь» зрители увидят на кабельном канале HBO 21 августа.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»

В главных ролях масштабной постановки Райана Кондала и Мигеля Сапочника заняты Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»
Теги
ГалереяДом Дракона
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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