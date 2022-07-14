Новые лица Вестероса на свежих промо сериала «Дом Дракона»

Портал Entertainment Weekly спешит поделиться с аудиторией эксклюзивными промо-артами многосерийного эпического фэнтези «Дом Дракона». И у нас тут целая картинная галерея — опубликованы фото с главными героями первого сезона сказания о первых Таргариенах Вестероса и их современниках.

Экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» выступает приквелом знаменитой «Игры престолов» и попытается повторить успех предшественницы, что маловероятно. Но хза попытками мы все, конечно, понаблюдаем с 21 августа.

Сериалом занимаются шоураннеры Райан Кондал и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник снял несколько эпизодов. Режиссировать Сапочнику помогали Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»). В основной каст вошли Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.