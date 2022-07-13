Дженсен Эклс может вернуться в перезагрузку «Сверхъестественного»

Заключительная серия пятнадцатого сезона «Сверхъестественного» вышла меньше двух лет назад, но в интервью CinePOP Дженсена Эклса уже призывают к ребуту. Вообще-то это почти крик о помощи, ведь от будущего спин-оффа «Винчестеры» точно не стоит ожидать многого.

Если говорить о перезагрузке «Сверхъестественного», не думаю, что мы с Джаредом завязали с этим проектом навсегда. Просто мы снимались в нём целых пятнадцать лет, и нам нужно было сделать паузу, глотнуть свежего воздуха, взглянуть на всё со стороны. Но что касается будущего… Уверен, мы будем готовы это обсудить. Дженсен Эклс

А пока актёр выступает рассказчиком в том самом печально известном спин-оффе «Сверхъестественного», да и в целом от роли Дина не отвыкал: в третьем сезоне «Пацанов» его Солдатик мало чем отличается от охотника на Импале.