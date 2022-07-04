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Солдатик Дженсен Эклс в новом клипе из третьего сезона «Пацанов»

Хардкорным поклонникам «Пацанов» творческая команда сериала, чётко работающая на становление франчайза, традиционно подкидывает дополнительный контент. В нагрузку к свежему седьмому эпизоду в сети опубликовали полную версию музыкального видео на песню From a Logical Point of View, исполняемую Солдатиком (Дженсен Эклс).

Первый супергерой Америки медленно, но верно крадёт сериал у двух других альфачей — Билли Бутчера (Карл Урбан) и Хоумлендера (Энтони Старр). Уж очень харизматичен чертяка, к тому же его конкуренты пока не стремятся демонстрировать многогранность своих талантов, а вот Солдатик — пожалуйста.

Теги
ВидеоПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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