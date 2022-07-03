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«Первобытный человек» возвращается — вышел трейлер второго сезона экшена от Дженнди Тартаковски

Пятикратный лауреат «Эмми» возвращается на малые экраны. В сети появился трейлер второго сезона сурового анимационного боевика «Первобытный человек» от Дженнди Тартаковски. Приключения древнего охотника и его боевой подруги продолжатся 21 июля на кабельном канале Adult Swim.

Приключенческая экшен-драма с элементами фэнтези и хоррора повествует о необычной дружбе пещерного человека и динозавра — их свела и превратила в неразлучных спутников общая трагедия. Теперь они вместе пытаются выжить в жестоком первобытном мире со множеством опасностей: от кровожадных гигантов до таинственной и губительной магии.

Теги
ВидеоПервобытный человек
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Источник фотографий: Depositphotos

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