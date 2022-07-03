Новые сериалы недели: Тэрон Эджертон и Рэй Лиотта в криминальной драме «Чёрная птица»

После относительно недавних громких релизов вроде «Очень странных дел», «Пацанов» и «Академии Амбрелла» в мире сериалов наступает краткое затишье. Впрочем, она заметная премьера на следующей неделе всё-таки состоится — на стриминговом сервисе Apple TV+ стартует остросюжетная криминальная драма «Чёрная птица» с Тэроном Эджертоном в главной роли.
Четверг, 7 июля
фантастика, приключенческий
В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг
Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет
Первый сезон космических приключений завершится десятым эпизодом A Quality of Mercy. Стриминговый сервис Paramount+
Пятница, 8 июля
драма, триллер
В ролях Тэрон Эджертон, Рэй Лиотта, Пол Уолтер Хаузер, Грег Киннир, Сепиде Моафи, Роберт Дьяго Дукуй
Создатель Деннис Лихейн
Драма, вдохновлённая реальными событиями, рассказывает о Джимми Кине, начавшем отбывать свой 10-летний срок в тюрьме. Главному герою поступает крайне заманчивое предложение: если он сумеет вытянуть признание из другого сидельца — подозреваемого в убийстве Ларри Холла, Джимми освободят. Но потому награда и столь высока, что миссия протагониста едва ли выполнима.
Тюремная драма может оказаться настоящим сокровищем для любителей жанра. Мини-сериалом занимался мастер криминальной драмы Деннис Лихэйн, а сюжет мини-сериала основал на автобиографическом романе Джиеймса Кина In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption. Главного героя сыграл Тэрон Эджертон, а компанию ему составил ныне покойный Рэй Лиотта. Это одна из его последних ролей.
приключенческий, боевик, триллер, драма
В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара
Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке
Третий сезон антигеройского безумия завершится восьмым эпизодом, а четвёртый сезон начнут снимать во второй половине августа.
Воскресенье, 10 июля
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Кевин Бейкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс
Создатель Бен Аффлек, Мэтт Дэймон
Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.
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