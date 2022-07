Новые сериалы недели: Тэрон Эджертон и Рэй Лиотта в криминальной драме «Чёрная птица»

Премьера +

Apple TV+

Драма, вдохновлённая реальными событиями, рассказывает о Джимми Кине, начавшем отбывать свой 10-летний срок в тюрьме. Главному герою поступает крайне заманчивое предложение: если он сумеет вытянуть признание из другого сидельца — подозреваемого в убийстве Ларри Холла, Джимми освободят. Но потому награда и столь высока, что миссия протагониста едва ли выполнима.

Тюремная драма может оказаться настоящим сокровищем для любителей жанра. Мини-сериалом занимался мастер криминальной драмы Деннис Лихэйн, а сюжет мини-сериала основал на автобиографическом романе Джиеймса Кина In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption. Главного героя сыграл Тэрон Эджертон, а компанию ему составил ныне покойный Рэй Лиотта. Это одна из его последних ролей.