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Новые сериалы недели: Тэрон Эджертон и Рэй Лиотта в криминальной драме «Чёрная птица»

Источник: Apple TV+

После относительно недавних громких релизов вроде «Очень странных дел», «Пацанов» и «Академии Амбрелла» в мире сериалов наступает краткое затишье. Впрочем, она заметная премьера на следующей неделе всё-таки состоится — на стриминговом сервисе Apple TV+ стартует остросюжетная криминальная драма «Чёрная птица» с Тэроном Эджертоном в главной роли.

Четверг, 7 июля

 
Конец сезона1
Paramount+
Звёздный путь: Странные новые миры Star Trek: Strange New Worlds

фантастика, приключенческий

В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг

Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет

Первый сезон космических приключений завершится десятым эпизодом A Quality of Mercy. Стриминговый сервис Paramount+

Видео

Пятница, 8 июля

 
Премьера+
Apple TV+
Чёрная птица Black Bird

драма, триллер

В ролях Тэрон Эджертон, Рэй Лиотта, Пол Уолтер Хаузер, Грег Киннир, Сепиде Моафи, Роберт Дьяго Дукуй

Создатель Деннис Лихейн

Драма, вдохновлённая реальными событиями, рассказывает о Джимми Кине, начавшем отбывать свой 10-летний срок в тюрьме. Главному герою поступает крайне заманчивое предложение: если он сумеет вытянуть признание из другого сидельца — подозреваемого в убийстве Ларри Холла, Джимми освободят. Но потому награда и столь высока, что миссия протагониста едва ли выполнима.

Тюремная драма может оказаться настоящим сокровищем для любителей жанра. Мини-сериалом занимался мастер криминальной драмы Деннис Лихэйн, а сюжет мини-сериала основал на автобиографическом романе Джиеймса Кина In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption. Главного героя сыграл Тэрон Эджертон, а компанию ему составил ныне покойный Рэй Лиотта. Это одна из его последних ролей.

Видео

 
Конец сезона3
Amazon
Пацаны The Boys

приключенческий, боевик, триллер, драма

В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке

Третий сезон антигеройского безумия завершится восьмым эпизодом, а четвёртый сезон начнут снимать во второй половине августа.

Видео

Воскресенье, 10 июля

 
Сезон3
Showtime
Город на холме City on a Hill

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Кевин Бейкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс

Создатель Бен Аффлек, Мэтт Дэймон

Драма покажет Бостон начала 1990-х годов, наводнённый жестокими преступниками и покрывающими их продажными чиновниками. Но на пути тотальных продажности и расизма встаёт темнокожий окружной прокурор из Бруклина. Он заключает сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР, и вместе они берутся покончить с бандой налётчиков на инкассаторские машины. Их смелая инициатива перерастает в дело, способное в корне изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

Видео

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