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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя игр на КГ — главные новости 13–19 июня «Любовь и голуби» плюс «Звёздные войны»: «Кибердеревня» станет сериалом Тайка Вайтити рассказал, как уговорил Натали Портман вернуться к роли Джейн Фостер в «Торе: Любви и громе» Herogasm начинается! Вышел тизер шестого эпизода третьего сезона «Пацанов» с супергеройской оргией Star Ocean: The Divine Force выходит этой осенью
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Дженсен Эклс в сияющих доспехах на свежем промо третьего сезона «Пацанов»

Батя в здании! В ознаменование премьеры седьмого эпизода официальные соцсети «Пацанов» опубликовали промо-кадр из третьего сезона. И красуется на нём, что неудивительно, первый американский супергерой, жертва злобных русских, безжалостный убийца и любитель женщин постарше Солдатик в крайне убедительном исполнении Дженсена Эклса.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Седьмой эпизод подарил поклонникам антигеройской сатиры Эрика Крипке несколько любопытных моментов, восьмым эпизодом всё это дело завершится, но только чтобы уже к концу лета вернуть всех важных действующих лиц на съёмочную площадку.

Карл Урбан успел сообщить, что съёмки недавно анонсированного четвёртого сезона сериала стартуют 22 августа. Ну а премьера состоится в следующем году.

Теги
Пацаны
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