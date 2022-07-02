Дженсен Эклс в сияющих доспехах на свежем промо третьего сезона «Пацанов»

Батя в здании! В ознаменование премьеры седьмого эпизода официальные соцсети «Пацанов» опубликовали промо-кадр из третьего сезона. И красуется на нём, что неудивительно, первый американский супергерой, жертва злобных русских, безжалостный убийца и любитель женщин постарше Солдатик в крайне убедительном исполнении Дженсена Эклса.

Седьмой эпизод подарил поклонникам антигеройской сатиры Эрика Крипке несколько любопытных моментов, восьмым эпизодом всё это дело завершится, но только чтобы уже к концу лета вернуть всех важных действующих лиц на съёмочную площадку.

Карл Урбан успел сообщить, что съёмки недавно анонсированного четвёртого сезона сериала стартуют 22 августа. Ну а премьера состоится в следующем году.