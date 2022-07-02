Жуткое кукольное промо анонсирует второй сезон «Американских историй ужасов» Райана Мёрфи

Если вы вдруг страдаете педиофобией, остерегайтесь смотреть это видео. Стриминговый сервис Hulu совместно с кабельным каналом FX выпустили жуткий промо-ролик второго сезона антологии Райана Мёрфи «Американские истории ужасов», где в кукольном домике творятся всякие-разные страсти-мордасти. Свежие эпизоды пожалуют на малые экраны 21 июля.
Имеется и список названий грядущих эпизодов:
2.1 — Dollhouse
2.2 — Necro
2.3 — Aura
2.4 — Drive
2.5 — Bloody Mary
2.6 — Facelift
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