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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Жуткое кукольное промо анонсирует второй сезон «Американских историй ужасов» Райана Мёрфи

Если вы вдруг страдаете педиофобией, остерегайтесь смотреть это видео. Стриминговый сервис Hulu совместно с кабельным каналом FX выпустили жуткий промо-ролик второго сезона антологии Райана Мёрфи «Американские истории ужасов», где в кукольном домике творятся всякие-разные страсти-мордасти. Свежие эпизоды пожалуют на малые экраны 21 июля.

Имеется и список названий грядущих эпизодов:
2.1 — Dollhouse
2.2 — Necro
2.3 — Aura
2.4 — Drive
2.5 — Bloody Mary
2.6 — Facelift

И постеры:

Постеры сериала «Американские истории ужасов» Постеры сериала «Американские истории ужасов»
Теги
ВидеоАмериканские истории ужасов
Комментарии (1)

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