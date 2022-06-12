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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: Джефф Бриджес на тропе войны

Источник: FX

На днях до малых экранов доберётся многообещающий проект — в категории новых сериалов значится многосерийный остросюжетный боевик «Старик» с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу в главных ролях. Кабельный канал FX в день премьеры выпустит сразу два эпизода.

Вторник, 14 июня

 
Конец сезона4
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Десятый эпизод When the Breakdown Hit at Midnight станет заключительным для четвёртого сезона криминальной драмы. Кабельный канал FX пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

Среда, 15 июня

 
Конец сезона2
The CW
Кунг-фу Kung Fu

драма

В ролях Оливия Лян, Шеннон Данг, Ци Ма, Гэвин Стенхаус, Брэдли Гибсон, Ребекка Олсон

Создатель Кристина М. Ким

Второй сезон боевой драмы завершится тринадцатой серией под названием The Source. В марте телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.

Видео

Четверг, 16 июня

 
Премьера+
FX
Старик The Old Man

триллер, детектив, приключенческий, боевик

В ролях Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Фаран Тахир, Нур Разуки, Педж Вахдат, Амин Наземзадех

Создатель Джонатан И. Стейнберг, Роберт Ливайн

История о вдовце-пенсионере Дэне Чейсе. От любого другого обывателя старика из Вермонта отличает хранимая им тайна. В юности Чейс служил в военной разведке и был мастером своего дела, но участие в провальной операции в Ливии тридцатипятилетней давности вынудило его пуститься в бега, спасая свою жизнь. И едва Чейс вообразил, будто он в безопасности, как смертельно опасное прошлое напомнило о себе.

Дефф Бриджес в экшен-роли матёрого спецагента. Этот сериал, в общем-то, можно продать всего одной фразой. Возможно, кого-нибудь ещё впечатлит тот факт, что открывающие серии снял постановщик актуальной кинотрилогии «Человек-паук» Джон Уоттс.

Видео

Воскресенье, 19 июня

 
Сезон6
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, детектив

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

На создание сериала авторов вдохновил одноимённый австралийский фильм Дэвида Мишо 2010 года. Это история о том, как 17-летний Джошуа Коди после смерти матери переезжает к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Глава семьи Джанин Коди руководит семейным делом. Главный её помощник — старший из братьев Коди по имени Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом и что теперь он волей-неволей сделался частью этого нового для него смертельно опасного мира.

Видео

Теги
Превью
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