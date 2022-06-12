Новые сериалы недели: Джефф Бриджес на тропе войны

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FX

История о вдовце-пенсионере Дэне Чейсе. От любого другого обывателя старика из Вермонта отличает хранимая им тайна. В юности Чейс служил в военной разведке и был мастером своего дела, но участие в провальной операции в Ливии тридцатипятилетней давности вынудило его пуститься в бега, спасая свою жизнь. И едва Чейс вообразил, будто он в безопасности, как смертельно опасное прошлое напомнило о себе.

Дефф Бриджес в экшен-роли матёрого спецагента. Этот сериал, в общем-то, можно продать всего одной фразой. Возможно, кого-нибудь ещё впечатлит тот факт, что открывающие серии снял постановщик актуальной кинотрилогии «Человек-паук» Джон Уоттс.