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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Мне очень стыдно» — создательница «Друзей» покаялась за отсутствие в сериале чёрных актёров

Источник: Warner Bros.

«Друзья» уникальны в силу многих причин, и одна из них — практически полное отсутствие расового разнообразия и до неприличия белый, по нынешним меркам, актёрский состав. Настолько, что создателям сериала приходится регулярно за это оправдываться — и, кажется, Марта Кауфман по-настоящему прониклась темой.

По словам Кауфман, её отношение к этому изменили события 2020 года с Джорджем Флойдом, и теперь ей очень стыдно:

Это был момент, когда я начала анализировать то, какое участие в этом я принимаю, и поняла, что мне нужно скорректировать курс. За последние 20 лет я многое узнала. Принять и признать вину непросто. Смотреть на себя в зеркало бывает больно. И мне стыдно, что я не понимала этого 25 лет назад.

Я чувствую, что наконец-то смогу что-то изменить. С этого момента я хочу убедиться, что в каждом своём проекте я сознательно нанимаю цветных людей и активно помогаю молодым небелым авторам. Я хочу знать, что отныне буду действовать иначе, и тогда я почувствую облегчение.

Шутка ли — действие ситкома разворачивается вокруг шести белых гетеросексуальных друзей, и все окружающие их люди в подавляющем большинстве случаев также белые и гетеросексуальные. Красота да и только. Что до темнокожих актёров, единственную сколь-нибудь значимую роль исполнила Аиша Тайлер, на протяжении девяти эпизодов игравшая любовный интерес Росса.

Комментарии (5)

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