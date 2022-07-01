 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Кристиан Бэйл готов вернуться в «Бэтмена», но при одном условии Познавательное сравнение The Last of Us Part I с ремастером на PS4 Тайка Вайтити рассказал, как уговорил Натали Портман вернуться к роли Джейн Фостер в «Торе: Любви и громе» Herogasm начинается! Вышел тизер шестого эпизода третьего сезона «Пацанов» с супергеройской оргией Кевин Бэйкон и Элдис Ходж продолжают борьбу с беззаконием в трейлере третьего сезона «Города на холме»
СЕРИАЛЫ
151
 
Прямая ссылка на новость:

Тейлор Китч, Джай Кортни и остальные на постерах экшен-триллера «Список смертников»

В честь премьеры многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников» получите целую пачку персонажных постеров, припасённых для основных действующих лиц остросюжетного боевика с Крисом Праттом в главной роли. Первый сезон экранизации одноимённого романа Джека Карра вышел целиком сегодня на стриминговой платформе Amazon.

Подборку выразительных портретов возглавляют плакаты с персонажами Тейлора Китча, Джая Кортни, Джей Ди Пардо и Шона Ганна.

Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников»
Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников» Постеры сериала «Список смертников»
Теги
ГалереяСписок смертников
Комментарии

Ещё на эту тему

2Солдат Крис Пратт на свежем постере боевика «Список смертников» 10Дженсен Эклс приоделся для очередной разборки на свежем кадре «Пацанов» 28Гил-галад при параде на свежих кадрах эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Тоже интересно

16Всё, везде и сразу - обзор фильма 11Sony сделала выпуск пробных версий обязательным для многих крупных игр 28ЛГБТ не пройдёт! «Доктора Стрэнджа 2» запретили в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте 1Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 июня 8Прощаемся с Рэйчел Макадамс! Доктору Стрэнджу нашли новый любовный интерес

Далее на КГ

0
Рецепт для убойной комедии: Ребел Уилсон, Техас и K-Pop
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 522: «Доктор Стрэндж 2», «Бивис и Батт-Хед», тайна пропавших подкастов
 0
Первый взгляд на героиню Сигурни Уивер в сиквеле «Аватар: Путь воды»
 0
ЛГБТ-роман в «Торе: Любви и громе» — Тесса Томпсон объясняет, почему это так важно
 0
Paramount+ отменил третий сезон «Почему женщины убивают»
 2
Натали Портман и Крис Хемсворт против Кристиана Бэйла в свежем тизере «Тора: Любви и грома»
 2
Дакота Джонсон рассказала о конфликте на съёмках «50 оттенков серого: «Это был полный хаос»
 5
Карл Урбан сообщил важные новости о четвёртом сезоне «Пацанов»
 31
Студия Universal закрывает свой офис в России
 14
Warner Bros. заступилась за Дж.К. Роулинг после неприятного инцидента
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 522: «Доктор Стрэндж 2» и «Бивис и Батт-Хед»
 
5Ноль кадров в секунду – 428: Грабёж в космосе
 
 
1Телеовощи – 450: Ионный толчок
 
1ЕВА
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 521: «Спайдерхед», «Казнь» и уродливый Чебурашка
 
1Ноль кадров в секунду – 427: Тень сомнения
 
 
6ЕВА – 482: Шампиньон
 
4Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru