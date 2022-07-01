Тейлор Китч, Джай Кортни и остальные на постерах экшен-триллера «Список смертников»

В честь премьеры многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников» получите целую пачку персонажных постеров, припасённых для основных действующих лиц остросюжетного боевика с Крисом Праттом в главной роли. Первый сезон экранизации одноимённого романа Джека Карра вышел целиком сегодня на стриминговой платформе Amazon.
Подборку выразительных портретов возглавляют плакаты с персонажами Тейлора Китча, Джая Кортни, Джей Ди Пардо и Шона Ганна.
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