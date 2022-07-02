Йеннифер с мечом и Геральт с Риенсом на съёмках третьего сезона «Ведьмака» (фото)

Создатели как бы экранизации книг Анджея Сапковского продолжают трудиться над продолжением истории об удивительных событиях Континента. Съёмочный процесс третьего сезона «Ведьмака» сейчас идёт в Уэльсе, и фотоохотникам удалось застать в одном месте ключевых игроков этого удивительного действа.

На днях фотографом удалось заснять собравшихся вместе Геральта (Генри Кавилл), Йеннифер (Аня Чалотра), Цири (Фрейя Аллан) и чародея Риенса (Крис Фултон), который собирается противостоять главному трио. Стоит ли говорить, что в книгах подобной сцены вы не отыщете. Свеженькая сценарная отсебятина шоураннера Лорен Хиссрич и возглавляемой ею сценарной компании.

Третий сезон альтернативного фэнтези когда-нибудь выйдет на стриминговом сервисе Netflix — датой возвращения продолжение пока не обзавелось.