Финал близко! Хоумлендер идёт за Солдатиком в свежем тизере «Пацанов»

Третий сезон «Пацанов» поднял планку жестокости и безумия на совершенно новый уровень, так что вряд ли нас ещё можно чем-то удивить. Но они точно постараются! Финальный эпизод сезона выйдет уже на этой неделе, и, судя по свежему тизеру, нас ждёт очередное кровавое месиво (или что-то вроде того). Хоумлендер или Солдатик? Самое время делать ставки.



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В этом сезоне и без того внушающий актёрский состав детища Эрика Крипке усилил собой Дженсен Эклс, присоединившись к Карлу Урбану, Энтони Старру, Эрин Мориарти, Джеку Куэйду, Ласу Алонсо, Томеру Капону, Доминик Макэллигот, Чейсу Кроуфорду, Карен Фукухаре, Джесси Т. Ашеру и Нэйтану Митчеллу.

Четвёртый сезон «Пацанов» — уже давно вопрос решённый, так что остаётся надеяться, что лучшие финал переживут.