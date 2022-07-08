Спасать людей, охотиться на нечисть — приквел «Сверхъестественного» получил дату выхода

Если нас чему и научили пятнадцать сезонов «Сверхъестественного», так это тому, что зло всегда где-то рядом. Сериал «Винчестеры» получил дату выхода. Премьера самой правдивой истории знакомства Джона и Мэри пройдёт 11 октября. Рассказчиком трогательной истории любви и охоты на нечисть будет Дженсен Эклс, решивший, что справится без Джареда Падалеки.

В целом, если фандом притворится, что сюжет «Винчестеров» не обесценивает оригинальный сериал, в котором родители Сэма и Дина никогда не охотились вместе, то всё отлично. К тому же, в «Сверхъестественном» была своя «Мультивселенная безумия» с альтернативными версиями сюжетных линий персонажей — да и The CW уже отменял два спин-оффа, так что вдруг «Винчестеры» стали моментом «сейчас или никогда», а что до поклонников, им и так всё нравится, верно?

В сериале снялись Мэг Доннелли, Бьянка Кэйлик, Деметрия Маккинни, Дрэйк Роджер, Нида Хуршид, Майкл Таккони и Виктория Харрис.