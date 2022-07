Рассел Т. Дэвис рассказал о финальной серии «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер, чтобы не спойлерить спецэпизод

В интервью The One Show Рассела Т. Дэвиса спросили, как поживает спецэпизод «Доктора Кто» к 60-летию сериала c Дэвидом Теннантом, Кэтрин Тейт, новым Доктором (Шути Гатва) и его спутницей (Ясмин Финни), но шоураннер раскрывать карты не намерен, мол, история Доктора Джоди Уиттакер ещё не завершена, а разговорами о спецвыпуске он лишь перетянет всё внимание на себя.

В октябре мы попрощаемся с Джоди Уиттакер, и я не хочу, чтобы казалось, будто я отодвигаю это событие на задний план. Пару дней назад видел финальную версию — фантастическую, грандиозную 90-минутную эпопею, которая преподнесёт множество сюрпризов. Рассел Т. Дэвис

В финальном эпизоде с Тринадцатым Доктором, приуроченном к 100-летию BBC, появятся Мастер (Саша Дхаван), киберлюди, далеки, многочисленные спутники Повелителя Времени и его гибкая мораль — Доктор принципиально не берёт в руки оружие, но когда это делают его сторонники, он не возражает.