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Дэвид Теннант снова Доктор на свежих фото со съёмок спецэпизода «Доктора Кто»

На съёмках юбилейного спецэпизода «Доктора Кто» наряду с остальными трудится и заслуженный галлифреец времён возвращенца Рассела Т. Дэвиса Дэвид Теннант, сыгравший Десятого Доктора. Об этом поклонники франчайза узнали ещё в середине мая. Теперь все желающие могут и увидеть Теннанта в образе — в сети появились фото со съёмочной площадки специальной серии.

Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто»

И Теннант, как несложно заметить, трудится на площадке не один, а в компании Нила Патрика Харриса, которому отвели злодейскую партию. Подробной характеристикой его персонаж пока не обзавёлся.

Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто»

Эпизод, приуроченный к 60-летнему юбилею легендарного франчайза, выйдет в эфир телеканала BBC в следующем году. В нём зрителей ждёт ещё и знакомство с Четырнадцатым Доктором в исполнении Шути Гатвы («Половое воспитание»).

Теги
Доктор Кто
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