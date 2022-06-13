Берегись, Доктор Кто! Злодей Нил Патрик Харрис появится в спецэпизоде культового сериала (фото)

Шоураннер-возвращенец Рассел Т. Дэвис как будто задался целью собрать в «Докторе Кто» всех своих приятелей из меньшинств. В специальном эпизоде, посвящённом юбилею франчайза, появится персонаж в исполнении Нила Патрика Харриса. Актёр как раз сейчас принимает участие в съёмках, и BBC опубликовал официальный кадр с его героем. Ничего конкретного о нём не сообщают, но по намёкам становится ясно, что он противник Доктора.

Среди прочих в спецэпизоде задействован Десятый Доктор (Дэвид Теннант) на пару со своей спутницей Донной (Кэтрин Тейт). Там же засветятся Четырнадцатый Доктор (Шути Гатва) и его транс-напарница Роуз (Ясмин Финни). Премьера серии состоится в следующем году.