Джефф Бриджес выходит на тропу войны в трейлере второго сезона «Старика»

Деды и экшен. Вам придётся поверить в эту гремучую смесь, и трейлер второго сезона «Старика» как может намекает, что продолжение будет задорнее первого сезона. Экшен-триллер с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу в главных ролях возвращается на экраны с двухсерийной премьерой сезона 12 сентября.

Бриджес играет вышедшего на пенсию агента ЦРУ Дэна Чейса. Но в его профессии, как известно, окончательно порвавших с работой пенсионеров не водится. Прошлое настигает главного героя, крадёт у него дочь, и теперь ему волей-неволей придётся возвращаться на войну.