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Сиквел «Джона Уика» от Чада Стахелски и Киану Ривза ушёл в разработку

Источник: Lionsgate

С приквелом, как бы это помягче сказать, не задалось. Попытают счастья с сиквелом. Чад Стахелски и Киану Ривз спродюсируют многосерийный сиквел киносерии «Джон Уик», а раз сиквел, то события его будут развиваться после всего, что случилось в четвёртом фильме. Название у сериала интересное — John Wick: Under The High Table. Дословный перевод на русский звучит интригующе — «Джон Уик: Под „Высоким столом“».

Понятное дело, сюжет будет каким-то образом связан с могущественной организацией, куда входят представители двенадцати самых именитых семей криминального мира. О возне под этим самым «Высоким столом» и пойдёт речь.

Сценарий пригласили писать Роберта Левина («Старик»). Стахелски, к слову, обязался срежиссировать пилотный эпизод криминальной драмы, производством которой займётся Lionsgate. Ривз, говорят, к роли ради сериала возвращаться не будет — ограничится обязанностями продюсера.

Теги
Джон УикДжон Уик: Под „Высоким столом“
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