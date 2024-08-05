Сиквел «Джона Уика» от Чада Стахелски и Киану Ривза ушёл в разработку

С приквелом, как бы это помягче сказать, не задалось. Попытают счастья с сиквелом. Чад Стахелски и Киану Ривз спродюсируют многосерийный сиквел киносерии «Джон Уик», а раз сиквел, то события его будут развиваться после всего, что случилось в четвёртом фильме. Название у сериала интересное — John Wick: Under The High Table. Дословный перевод на русский звучит интригующе — «Джон Уик: Под „Высоким столом“».

Понятное дело, сюжет будет каким-то образом связан с могущественной организацией, куда входят представители двенадцати самых именитых семей криминального мира. О возне под этим самым «Высоким столом» и пойдёт речь.

Сценарий пригласили писать Роберта Левина («Старик»). Стахелски, к слову, обязался срежиссировать пилотный эпизод криминальной драмы, производством которой займётся Lionsgate. Ривз, говорят, к роли ради сериала возвращаться не будет — ограничится обязанностями продюсера.