Члены «Академии Амбрелла» прощаются с сериалом в ролике о создании финала

В те далёкие времена, когда Эллиот Пейдж ещё был Эллен Пейдж, вышел первый сезон «Академии Амбрелла», сдруживший все этих людей, которых вы видите в ролике. Накануне премьеры четвёртого — заключительного — сезона экранизации одноимённого комикса Netflix выпустил ролик о создании финальных эпизодов, где творческая команда во главе с шоураннером Стивеном Блэкманом вспоминает, как всё начиналось и какой путь пришлось пройти.

Укороченный четвёртый сезон фантастический приключений Харгривзов выходит на стриминговой платформе 8 августа.