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СЕРИАЛЫ
829

Новые сериалы недели: финал «Академии Амбрелла»

Источник: Netflix

Поклонникам сериалов на неделе придётся перебиваться уже известными многосерийными проектами. Ни одних сколько-нибудь заметный новичок своей премьерой не порадует. Зато в эфир вернётся с седьмым сезоном многосерийный боевик «Спецназ». Вдобавок стартует третий сезон драмы «Индустрия». Ну и на стриминговом сервисе Netflix выйдет укороченный финальный сезон «Академии Амбрелла».

Четверг, 8 августа

 
Сезон4
Netflix
Академия Амбрелла The Umbrella Academy

драма, фантастика

В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер

Создатель Джереми Слэйтер

Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.

Видео

Воскресенье, 11 августа

 
Сезон3
HBO
Индустрия Industry

драма

В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мавор, Синна Могул

Создатель Майки Дон, Конрад Кей

Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современный корпоративный мир во всей его «красе».

 
Сезон7
CBS
Спецназ SEAL Team

боевик, драма

В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший

Создатель Бенджамин Кавелл

Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.

Теги
Превью
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Источник фотографий: Depositphotos

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