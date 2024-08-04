Новые сериалы недели: финал «Академии Амбрелла»

Поклонникам сериалов на неделе придётся перебиваться уже известными многосерийными проектами. Ни одних сколько-нибудь заметный новичок своей премьерой не порадует. Зато в эфир вернётся с седьмым сезоном многосерийный боевик «Спецназ». Вдобавок стартует третий сезон драмы «Индустрия». Ну и на стриминговом сервисе Netflix выйдет укороченный финальный сезон «Академии Амбрелла».
Четверг, 8 августа
драма, фантастика
В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер
Создатель Джереми Слэйтер
Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.
Воскресенье, 11 августа
драма
В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мавор, Синна Могул
Создатель Майки Дон, Конрад Кей
Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современный корпоративный мир во всей его «красе».
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.
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