Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июля — 4 августа

Нашумевшей сцены однополого поцелуя в «Доме Дракона» даже не было в сценарии. Чистая импровизация небинарной звезды.
«Ваха» Генри Кавилла в опасности! Владельцы Warhammer 40,000 и стриминг Amazon пока не смогли договориться. Времени у них осталось немного.
Переснятая «Этерна» показала свой эпичный тизер-трейлер. Актёров заменили, графон подкрутили.
Появился тизер приквела «Декстера», отсылающий к опенингу первого сериала. Помимо приквела в будущем выйдет и сиквел.
Джуд Лоу и детишки на кадрах сериала «Звёздные войны: Опорная команда». Новый «Андор» или очередной «Аколит»?
Вышел мрачный тизер следующего после Fallout сериала с Эллой Пернелл в главной роли. Триллер про женщину, у которой есть убийственный секрет.
Disney по неизвестным причинам отменила сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером. Ведь у них есть «Аколит». Зачем им «Лэндо»?
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлён на третий сезон. Заодно раскрыто место действия — герои оставят Францию позади.
Ужасы нашего Средиземья в ролике о создании второго сезона «Властелина колец. Колец власти». Эпичный кошмар и кошмарная эпичность.
Брюс Кэмпбелл нашёл способ опять играть Эша в «Зловещих мертвецах». Станет озвучивать своего героя в мультсериале.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: