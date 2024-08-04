Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 июля — 4 августа

Нашумевшей сцены однополого поцелуя в «Доме Дракона» даже не было в сценарии. Чистая импровизация небинарной звезды.

«Ваха» Генри Кавилла в опасности! Владельцы Warhammer 40,000 и стриминг Amazon пока не смогли договориться. Времени у них осталось немного.

Появился тизер приквела «Декстера», отсылающий к опенингу первого сериала. Помимо приквела в будущем выйдет и сиквел.

Вышел мрачный тизер следующего после Fallout сериала с Эллой Пернелл в главной роли. Триллер про женщину, у которой есть убийственный секрет.

Disney по неизвестным причинам отменила сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером. Ведь у них есть «Аколит». Зачем им «Лэндо»?

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлён на третий сезон. Заодно раскрыто место действия — герои оставят Францию позади.

Ужасы нашего Средиземья в ролике о создании второго сезона «Властелина колец. Колец власти». Эпичный кошмар и кошмарная эпичность.