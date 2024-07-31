Ваха Генри Кавилла в опасности! Владельцы Warhammer 40,000 и стриминг Amazon пока не смогли договориться

В ужасном будущем 40-го тысячелетия есть только война. За креативный контроль между компаниями. Ой не такого гримдарка мы хотели. Портал IGN сообщает, что создатели вселенной Warhammer 40,000 из компании Games Workshop уже не так оптимистично настроены на сотрудничество с Amazon в плане совместного производства фильмов и сериалов по мотивам.

Если до декабря 2024 года указанные стороны совместно не утвердят «креативные гайдлайны», то Генри Кавилл может и дальше раскрашивать в домашних условиях свою армию кустодианцев — все экранизации отменяются.

Именно Генри — большой поклонник первоисточника — попытался свести Games Workshop и Amazon.

В декабре 2023 года Games Workshop договорилась с Amazon, что в течение 12 месяцев они совместно выработают свод креативных правил, определяющий рамки, в которых будут снимать фильмы и сериалы. И если договорятся по Warhammer 40,000, то стриминг потенциально мог получить и права на Warhammer Fantasy.

Судя по всему, никаких договорённостей достигнуто не было.

Кавилл должен был стать исполнительным продюсером и звездой. Хотя поклонникам оставалось только гадать, кого может сыграть бывший Супермен и Ведьмак.

Научно-фантастическая вселенная Warhammer 40,000 используется в качестве сеттинга для настольных игрищ. Параллельно продаются книги, видеоигры ну и, разумеется, пластиковые солдатики и модельки техники для настолки.

Спейсмарины — генетически изменённые люди — узнаваемы практически всеми. Только космические десантники и вера в Императора позволяют человечеству не сгинуть в кошмарном будущем. На людей покушаются еретики, демоны, колдуны, ксеносы, да и сам Империум не отягощён человеколюбием.