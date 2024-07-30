«Неуязвимый» получил четвёртый сезон

Мультсериал для взрослых «Неуязвимый» получил кое-какой важный информационный апдейт во время проведения Comic Con 2024. Во-первых, третий сезон, премьеры которого на Amazon стоит ожидать не раньше следующего года, обзавёлся тизерным постером с главным героем Марком Грейсоном в обновлённом костюме.

Во-вторых, создатель одноимённого комикса-первоисточника Роберт Киркман объявил, что третий сезон точно не будет для анимационного супергеройского боевика последним — получивший признание критиков и завоевавший любовь зрителей проект уже продлён на четвёртый сезон.