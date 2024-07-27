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Дженсен Эклс вернётся к роли Солдатика в новом спин-оффе «Пацанов»

Источник: Amazon

Вселенная завершающихся «Пацанов» расширяется. На полях Comic Con стриминговый сервис Amazon анонсировал ещё один сериал по антигеройской вселенной — «Восхождение Vought». Под этим скромным названием скрывается приквел «Пацанов», который поклонникам сериала Эрика Крипке приглянется куда больше, чем невнятное «Поколение „Ви“».

А всё потому что события предыстории главного сериала развернутся в 1950-х, где вовсю супергеройствовали Солдатик и Штормфронт. К своим ролям в приквеле вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш, которые вдобавок выступят продюсерами проекта.

Шоураннером и исполнительным продюсером приквела выступит Пол Греллонг, выходец из творческой группы «Пацанов».

А это первый концепт-арт будущего сериала:

Промо-арт сериала «Восхождение Vought»
Теги
Восхождение Vought
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Подкасты
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