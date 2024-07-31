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Появился тизер приквела «Декстера», отсылающий к опенингу первого сериала

Источник: Showtime

YouTube-канал Rotten Tomatoes TV опубликовал тизер сериала «Декстер: Первородный грех» (Dexter: Original Sin) с фестиваля Comic-Con. Тизер отсылает к открывающим титрам первого сериала про Декстера Моргана.

Новый телевизионный проект станет третьим про персонажа книг Джеффри Линдсея после сериалов «Декстер» и «Декстер: Новая кровь». В них главную роль играл Майкл Си Холл. Новый сериал будет приквелом с Патриком Гибсоном в главной роли. Тогда как приёмого отца Декстера играет Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвует: он озвучивает внутренний голос главного героя.

События приквела развернутся в 1991 году. В нём покажут, как молодой Декстер учится управлять своей внутренней тьмой под руководством приёмного отца Гарри. В то же время он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

Премьера сериала состоится на канале Showtime в декабре. Также приквел будет выходить на стриминговом сервисе Paramount+.

До премьеры сериала несколько месяцев, но уже известно, что он не будет последним проектом про Декстера. Летом 2025 года состоится премьера сиквела под названием «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection). Майкл Си Холл снова в главной роли.

 
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