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Трейлер третьего сезона хоррора «Извне» со звездой «Остаться в живых» раскрывает дату премьеры продолжения сериала

Источник: MGM+

YouTube-канал Rotten Tomatoes TV опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Извне». Как указано в ролике, продолжение хоррора про город, из которого не выбраться, начнёт выходить на MGM+ 22 сентября.

В проекте от исполнительных продюсеров «Остаться в живых» участвует звезда хита прошлых лет Гарольд Перрино. Создателем проекта является Джон Гриффин. Он также сценарист и исполнительный продюсер сериала.

Первый сезон хоррора вышел в 2022 году, второй — в 2023-м. В них по 10 серий.

Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место буквально невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.

 
Теги
ВидеоИзвне
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