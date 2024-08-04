 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Знаменитый комикс Saga от Image вернётся с новым сюжетом Новые сериалы недели: Fallout и дикий Роберт Дауни-младший Новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом не смог обойти в прокате даже стареньких «Годзиллу и Конга» «Головоломка 2» сделала серьёзную заявку на миллиардные сборы Релиз Prison Architect 2 отложили на неопределённый срок
• • •
 
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
322

Брюс Кэмпбелл нашёл способ опять играть Эша в «Зловещих мертвецах»

Источник: Starz

После закрытия сериала «Эш против Зловещих мертвецов» в 2015-м; Брюс Кэмпбелл — исполнитель главной роли Эша Уильямса из киношной трилогии — сказал, что уходит на пенсию. По банальной причине возраста, мол, он устал отмываться от кровищи в свои золотые годы.

Но Брюс нашёл подходящий для себя формат, чтобы опять сыграть Эша:

Мы разрабатываем анимационный сериал. Этим я готов заниматься. Могу озвучивать Эша хоть целый день, потому что мой голос не так сильно состарился, как я.

Хижина в лесу отпустила нас — Сэм Рэйми теперь не должен режиссировать, а мне не нужно играть Эша. Фокус в том, чтобы использовать ходы, которые нравятся зрителям — рассказывать историю людей, терзаемых злой сущностью, и у таких персонажей нет вообще никаких навыков и способностей это остановить.

Как говорится: берём, что дают.

Последний художественный фильм в серии — «Восстание зловещих мертвецов» 2023 года. Ужастик успешно выступил в кинопрокате, несмотря на то, что Рэйми и Кэмпбелл ограничились продюсированием. Сейчас уже есть режиссёры на две следующие ленты — Фрэнсис Галлуппи и Себастьян Ваничек.

Теги
Брюс Кэмпбелл
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

6Эйса Гонсалес снимется в комедийном боевике с Винсом Воном и Джеймсом Марсденом

Тоже интересно

0Киану Ривз и его коллеги вернутся к комиксу BRZRKR 10На «Вышку 2» полезут режиссёры «Пилы 8» и «Воинов света» 0К фильму «Чужой: Ромул» выйдет комикс-приквел о ксеноморфе 20«Терминатор» вернётся в прокат в честь своего 40-летия 1Хитовый комедийный детектив «Убийства в одном здании» вернётся в конце лета (тизер)

Далее на КГ

6
«Мятежная луна: Режиссёрская версия» Зака Снайдерa — перестановка стульев на «Титанике»
 10
Переснятая «Этерна» показала свой эпичный тизер-трейлер
 1
Енот превращается в девушку в первом отрывке «Хеллбоя: Проклятия Горбуна»
 0
Dark Horse издаст Arcbound — комикс от Тома Харди
 0
Сильвестр Сталлоне попрощался со съёмочной командой «Короля Талсы» (видео)
 0
Издательство Z2 вернёт вам рок-н-ролл с альманахом-комиксом про легендарного Лемми и его группу Motorhead
 1
Стартовал YRGB 2024 — известный конкурс разработки ретро-игр
 0
Настольные впечатления: «Властелин Колец. Странствия в Средиземье: Ветер войны»
 6
Геймплейный срез Titan Quest 2
 0
Xbox Game Studios поделилась датами своих будущих игр
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Dragon Quest III HD-2D Remake — трейлер и дата выхода
 
Аниме «Беглый самурай» — свежий промо-ролик стартующего в июле аниме от студии CloverWorks
 
Названы самые прибыльные фильмы 2023 года
 
Сериалы Объявлены номинанты «Эмми 2024»
 
Марвеловский шпион замечен на съёмках «Супермена» Джеймса Ганна (фото)
 
Топ-30 лучших женских кей-поп групп на июнь 2024 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
0Ноль кадров в секунду – 537: Вишенка на торте из говна
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА – 591: Батядядя
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
Ещё
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru