Брюс Кэмпбелл нашёл способ опять играть Эша в «Зловещих мертвецах»

После закрытия сериала «Эш против Зловещих мертвецов» в 2015-м; Брюс Кэмпбелл — исполнитель главной роли Эша Уильямса из киношной трилогии — сказал, что уходит на пенсию. По банальной причине возраста, мол, он устал отмываться от кровищи в свои золотые годы.

Но Брюс нашёл подходящий для себя формат, чтобы опять сыграть Эша:

Мы разрабатываем анимационный сериал. Этим я готов заниматься. Могу озвучивать Эша хоть целый день, потому что мой голос не так сильно состарился, как я. Хижина в лесу отпустила нас — Сэм Рэйми теперь не должен режиссировать, а мне не нужно играть Эша. Фокус в том, чтобы использовать ходы, которые нравятся зрителям — рассказывать историю людей, терзаемых злой сущностью, и у таких персонажей нет вообще никаких навыков и способностей это остановить.

Как говорится: берём, что дают.

Последний художественный фильм в серии — «Восстание зловещих мертвецов» 2023 года. Ужастик успешно выступил в кинопрокате, несмотря на то, что Рэйми и Кэмпбелл ограничились продюсированием. Сейчас уже есть режиссёры на две следующие ленты — Фрэнсис Галлуппи и Себастьян Ваничек.