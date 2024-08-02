Вышел мрачный тизер следующего после Fallout сериала с Эллой Пернелл в главной роли

YouTube-канал Starz опубликовал тизер предстоящего триллера Sweetpea. Это будет следующий после Fallout сериал с Эллой Пернелл в главной роли.

Пернелл играет Рианнон Льюис, молодую женщину, на которую не обращают особого внимания. На работе ей не дают повышения, у неё проблемы с парнем, который ей нравится, а её отец находится в больнице. Но затем всё в её жизни неожиданно переворачивается, когда Рианнон теряет контроль над собой. Внезапно тихоня исчезает, а на её месте появляется женщина, кажется способная на всё. И у этой новой Рианнон есть убийственный секрет.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Вероятно, он основан только на первом из пяти романов книжной серии Sweetpea. Пернелл также продюсирует адаптацию.

Показ экранизации на канале Starz начнётся в октябре.

Ранее сайт IMDb опубликовал список самых высоко оценённых его пользователями сериалов 2024 года. В топ попал Fallout, уже продлённый на второй сезон.