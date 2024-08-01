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«Игра в кальмара» растянется на три сезона. Это раскрыл новый тизер

Источник: Netflix

Второй сезон хитового сериала «Игра в кальмара» ещё не вышел, но уже известно, что он не станет последним для шоу. Это раскрыл новый тизер. Вообще, в ролике сделали два анонса. Объявили, что второй сезон «Игры в кальмара» появится на Netflix 26 декабря. И что у сериала будет третий сезон. Вот он станет последним для шоу и выйдет когда-то в 2025 году.

В продолжении «Игры в кальмара» глaвный гepoй Coн Kи Xyн (Ли Джoн-джэ) вернётся в игру, чтобы отомстить. Получится ли у него?

Первый сезон сериала вышел в сентябре 2021 года.

В этом декабре также состоится премьера приквела «Декстера», к которому публиковали тизер. А летом 2025-го начнётся показ следующего сериала про Декстера.

 
Теги
ВидеоИгра в кальмара
Комментарии (1)

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