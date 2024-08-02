Ходячий кризис среднего возраста превратился в настоящего профи. Телеканал ABC показал тизер седьмого сезона полицейской драмы «Новобранец» с Натаном Филлионом в главной роли, которая в скором времени возвращается на экраны. Правда, точной даты премьеры новых эпизодов ещё предстоит дождаться.

Основной посыл видеоролика понятен — смена лос-анджелесского офицера полиции Джона Нолана ещё не окончена. Не все ещё преступники пойманы и не все новобранцы вымуштрованы. Рано отправляться на покой.

Помимо Филлиона в сериал вернётся весь основной актёрский состав сериала. В проекте также задействованы Meлиcca O’Hил, Эpик Bинтep, Meкиa Koкc, Aлиcca Диac, Pичapд T. Джoнc, Лиcceт Чaвec, Tpy Baлeнтинo, Шoн Эшмop и Джeннa Дyaн.