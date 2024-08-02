 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Дюна 3» Дени Вильнёва официально в работе BOOM! Studios погрузит читателей в новый криминальный триллер Новое «Очень страшное кино» выйдет на большие экраны в 2025 году Экшен «Падение империи» поставил рекорд в американском прокате ЕВА-592: Прямая трансляция
• • •
 
СЕРИАЛЫ
212

«Новобранец» Натан Филлион тренирует других новичков в тизере седьмого сезона

Ходячий кризис среднего возраста превратился в настоящего профи. Телеканал ABC показал тизер седьмого сезона полицейской драмы «Новобранец» с Натаном Филлионом в главной роли, которая в скором времени возвращается на экраны. Правда, точной даты премьеры новых эпизодов ещё предстоит дождаться.

Основной посыл видеоролика понятен — смена лос-анджелесского офицера полиции Джона Нолана ещё не окончена. Не все ещё преступники пойманы и не все новобранцы вымуштрованы. Рано отправляться на покой.

Помимо Филлиона в сериал вернётся весь основной актёрский состав сериала. В проекте также задействованы Meлиcca O’Hил, Эpик Bинтep, Meкиa Koкc, Aлиcca Диac, Pичapд T. Джoнc, Лиcceт Чaвec, Tpy Baлeнтинo, Шoн Эшмop и Джeннa Дyaн.

Теги
ВидеоНовобранец
Комментарии

Ещё на эту тему

15«Новобранец» Натан Филлион прослужит ещё один сезон

Тоже интересно

23Александр Петров и Алехандро Петров в тизере комедии о братьях-близнецах «Василий» 19Самое опасное дело Дэниэла Крэйга в тизере детектива «Достать ножи 3» 12Задница Хью Джекмана — отличный повод посмотреть «Дэдпула и Росомаху» 0Сценарист перезапущенных «Черепашек-ниндзя» Джейсон Аарон напишет новую историю про Конана-варвара 14Майкл Б. Джордан рассказал о разработке сиквела «Я — легенда 2»

Далее на КГ

0
Ксеноморф ищет Изабелу Мерсед в первом отрывке «Чужого: Ромула»
 0
Дикая чертовщина творится на острове Ченнинга Татума в трейлере фильма «Подай знак»
 2
Опасная Marvel! Джейми Ли Кёртис извинилась за свою глупую критику киновселенной
 0
Marvel вступило в «Эпоху Доктора Дума» хитрым сюжетным поворотом в конце глобального события «Кровавая охота»
 3
«Игра в кальмара» растянется на три сезона. Это раскрыл новый тизер
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 0
Вышел специальный ролик к 25-летию аниме «Приключения дигимонов»
 18
Энн Хэтэуэй сыграет популярную антифеминистку, которая попадает в прошлое
 13
Невероятно суровый и глухой Юэль Киннаман в трейлере триллера «Паутина»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 537: Вишенка на торте из говна
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Ultimate-версии Зелёного гоблина и Доктора Осьминога получили новое происхождение
 
«Аколит» обещает эпичное продолжение в тизере новых эпизодов
 
Персонажи Роберта Говарда занимаются своими делами на первых страницах совместного кроссовера
 
Игры Call of Duty: Black Ops 6 — трейлер и детальная демонстрация
 
Игры Геймплейная демонстрация футуристического стелс-экшена Steel Seed
 
Игры Первые кадры третьего DLC к Atomic Heart
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
0Ноль кадров в секунду – 537: Вишенка на торте из говна
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА – 591: Батядядя
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru