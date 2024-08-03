Disney по неизвестным причинам отменила сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером

«Звёздным войнам» оказался не нужен сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером в роли титульного героя — спин-офф полнометражного фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

Издание Collider проинтервьюировало Джастина Симиена, одного из создателей шоу по совершенно другому поводу, где и вскрылась «страшная» правда. «Лэндо» — мёртв. Хотя Симиен рассказал, что разработка продвинулась достаточно далеко:

У нас была готова Библия, концепт-арт и даже сценарии. Но не судьба.

«Лэндо» анонсировали в 2020 году после не очень удачного проката «Хана Соло» — $ 392 млн при бюджете в $ 275 млн. Но все коллективно согласились, что Гловер замечательно исполнил партию проходимца и чуть ли не единственного чернокожего персонажа оригинальной трилогии Калриссиана. Также была надежда на возвращение других героев фильма, собственно, самого Хана (Олден Эренрайк) и Ки’ры (Эмилия Кларк).

Джастин Симиен — создатель сериала «Дорогие белые» на стриминге Netflix. По словам горе-творца, он очень расстроен и страдает. Но обещает воспользоваться приобретённым опытом для постановки следующих проектов.

Точных причин отмены «Лэндо» мы так и не узнали.