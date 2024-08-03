 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Дракула» Люка Бессона нашёл свою вечную любовь Микеланджело начинает раздавать люлей на страницах второго выпуска перезапуска «Черепашек-ниндзя» Элронд с гребешком и горный тролль на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти» Никакого Голливуда! «Джей и Молчаливый Боб 3» расскажет о нарковойнах двух магазинов в Джерси Новые фильмы недели: «Тополиный пух», новый Шьямалан, другой Шазам и очень много «Мятежной луны»
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
122

Disney по неизвестным причинам отменила сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером

Источник: Disney

«Звёздным войнам» оказался не нужен сериал «Лэндо» с Дональдом Гловером в роли титульного героя — спин-офф полнометражного фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

Издание Collider проинтервьюировало Джастина Симиена, одного из создателей шоу по совершенно другому поводу, где и вскрылась «страшная» правда. «Лэндо» — мёртв. Хотя Симиен рассказал, что разработка продвинулась достаточно далеко:

У нас была готова Библия, концепт-арт и даже сценарии. Но не судьба.

«Лэндо» анонсировали в 2020 году после не очень удачного проката «Хана Соло» — $ 392 млн при бюджете в $ 275 млн. Но все коллективно согласились, что Гловер замечательно исполнил партию проходимца и чуть ли не единственного чернокожего персонажа оригинальной трилогии Калриссиана. Также была надежда на возвращение других героев фильма, собственно, самого Хана (Олден Эренрайк) и Ки’ры (Эмилия Кларк).

Джастин Симиен — создатель сериала «Дорогие белые» на стриминге Netflix. По словам горе-творца, он очень расстроен и страдает. Но обещает воспользоваться приобретённым опытом для постановки следующих проектов.

Точных причин отмены «Лэндо» мы так и не узнали.

Теги
Звёздные войны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Marvel решило рассказать, что произошло между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы» 1Встроенные аркады, влияние Мартина Скорсезе и прокачка: новые подробности Star Wars Outlaws

Тоже интересно

8Самые прибыльные малобюджетные фильмы 2023 года 15Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернутся к «Плохим парням 5», если будут выполнены некоторые условия 13Лидер орков сменил личину на кадрах второго сезона «Властелина колец. Колец власти» 5Создатели «Дюны» и «Годзиллы» экранизируют популярную видеоигру Poppy Playtime 50Прямо из пекла! Первый трейлер «Хеллбоя: Горбуна»

Далее на КГ

0
«Молчаливая ведьма» — анонс комедийного фэнтези про могущественную, но застенчивую колдунью, которой поручили сверхсекретное задание
 10
«Дэдпул и Росомаха» продолжает ставить рекорды и уже обогнал по сборам «Логана»
 4
Ксеноморф пробуждается в японском трейлере «Чужого: Ромула»
 3
Пpиквeл xoppopa «Oнo» с Биллом Скарсгардом завершил съёмки
 1
Комикс-приквел того самого сериала «Аколит» расскажет о ранних годах вуки-джедая Келнакки
 0
Цзыюй из Twice дебютирует сольно
 2
Розыгрыш билетов на премьеру «Бордерлендс»
 1
Релиз Prison Architect 2 отложили на неопределённый срок
 7
Волшебство Вина Дизеля на первом ролике со съёмок «Риддика 4»
 6
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
У звезды «Дюны» обнаружилась эмоциональная связь с «Пиратами Карибского моря»
 
Delta Force: Hawk Ops — трейлер кампании по фильму «Падение „Чёрного ястреба“»
 
Игры Авторы «Смуты» обещают потратить пять обновлений на исправление боёвки, стелса и диалогов
 
«Плохие парни до конца» по полной оторвались в мировом прокате
 
Дэйв Батиста и Ольга Куриленко довольны, что пережили очередной постапокалипсис (фото)
 
«Гладиатор 2»: первые кадры из поединка Педро Паскаля с Полом Мескалом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
0Ноль кадров в секунду – 537: Вишенка на торте из говна
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА – 591: Батядядя
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru