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«Академия Амбрелла» последний раз в сборе на постерах финального сезона

Пёстрая и неординарная семейка готовится к своему заключительному вояжу, В сети появилась подборка персонажных постеров к четвёртому — финальному — сезону фантастических приключений под названием «Академия Амбрелла». Укороченный последний сезон из шести эпизодов выйдет целиком на стриминговой платформе Netflix 8 августа.

Ну а на плакатах все Харгривзы в сборе, включая отца семейства Реджинальда Харгривза. Главные роли в cвoбoднoй aдaптaции oднoимённoгo кoмикca Джepapдa Уэя сыграли присутствующие на постерах Эйдaн Гaллaxep, Poбepт Шиэн, Toм Xoппep, Эмми Pэйвep Лэмпмaн, Дэвид Kacтaнeдa, Джacтин X. Mин, Pитy Apья, Koлм Фиop и Эллиoт Пeйдж.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»
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