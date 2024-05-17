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Эллиот Пейдж в шоке на свежем кадре финала «Академии Амбрелла»

Издание Entertainment Weekly опубликовало парочку свежих кадров из четвёртого — заключительного — сезона оригинальной супергеройской драмы «Академия Амбрелла». На снимки влезли все главные герои повествования, для чего их пришлось знатно уменьшить. Зато герою Эллиота Пейджа отвели отдельный кадр, чтобы зрители смогли оценить степень ошарашенности паренька чем-то, что осталось за кадром.

Финальный сезон, состоящий всего из шести эпизодов, выходит на стриминговом сервисе Netflix 8 августа.

Кадры из сериала «Академия Амбрелла» Кадры из сериала «Академия Амбрелла»

В последних эпизодах к своим ролям в последний раз также вернутся Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Poбepт Шиэн, Эйдaн Гaллaxep, Эмми Pэйвep Лэмпмaн, Джacтин X. Mин, Колм Фиор и Pитy Эpийa.

Теги
Академия Амбрелла
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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