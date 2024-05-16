Белла Рэмси куда-то везёт свою Изабелу Мерсед за кадром второго сезона «Одних из нас» (фото)

В Канаде продолжаются съёмки постапокалиптической дорожной драмы «Одни из нас», и закадровый контент с локаций продолжает поступать. В окрестностях Ванкувера сегодня засекли отважную юную выживальщицу Элли в исполнении Беллы Рэмси и её любовь Дину, которую играет Изабела Мерсед. Ничем запретным девчонки в кадре пока не занимались, просто ехали себе куда-то на одной лошадке.

А вот куда они ехали и что случилось после, зрители узнают ещё нескоро — новые эпизоды экранизации одноимённой игры начнут выходить на кабельном канале HBO не раньше следующего года.