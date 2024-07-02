«Пристрелите меня» — шоураннера «Академии Амбрелла» обвинили в гомофобии и трансфобии

До выхода финального сезона «Академии Амбрелла» кто-то решил подбросить дровишек в огонь хайпа, которого вокруг сериала давно нет. А раскрутить хоть какую-нибудь шумиху решили за счёт шоураннера проекта Стивена Блэкмана, которого обвинили во всех грехах, включая невыносимо «токсичное» поведение, но что особенно ужасно — в сексизме, гомофобии и трансфобии.

В частности, из какого-то тайного отверстия вынули записку, которая была частью вспыхнувших ещё в прошлом году обвинений. О них, правда, успели подзабыть, но нынче снова вытащили на свет божий. Благо, повод-то есть.

В записке, адресованной отделу кадров, Блэкман во время подготовки к съёмкам третьего сезона жаловался:

Эллиот Пейдж хочет сделать свою героиню трансом. По имени Айван. Твою-то мать. Пристрелите меня.

Представители шоураннера успели от его имени отречься от всякой ереси, заверить всех в верности Блэкмана творческой команде и сериалу, да и записку прокомментировали. Контекст всё-таки важен.

Столь эмоциональной реакции желание душевно приболевшей Эллен Пейдж обратить свою героиню Ваню в транса Айвана удостоилось потому, что на тот момент сценарий третьего сезона был уже готов и сериал активно готовился к съёмкам. Блажь актрисы повлекла бы за собой перелопачивание всего текста. Тем более что сам-то шоураннер как раз поддержал чудесное превращение Эллен в Эллиота и в третьем сезоне постарался воздать должное этому бесконечно важному событию.

Но кого такая мелочь волнует?