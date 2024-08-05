Первый взгляд на «Рыцаря семи королевств» — новый спин-офф «Игры престолов» (тизер)

ныУбаюкивающий «Дом дракона» тихо-мирно ушёл на межсезонье, и теперь вся надежда на «Рыцаря семи королевств» — кто-то же должен нести знамя «Игры престолов». HBO Max очень вовремя выкатил первый тизер нового спин-оффа — возможно, из этого даже выйдет что-то годное.



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Также в сборный видеоанонс предстоящих премьер попали «Пингвин», третий сезон «Белого лотоса», «Дюна: Сестринство», приквел хоррора «Оно», новые сезоны «Харли Квинн», «Позолоченного века» и «Индустрии» с Китом Харингтоном, комедия «Франчайз» со звездой «Пацанов», продолжение продолжения «Секса в большом городе» и, конечно, второй сезон главного хита HBO Max «Одни из нас».