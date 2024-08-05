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СЕРИАЛЫ
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«Что ты сделал?» Вышел дебютный тизер второго сезона сериала «Одни из нас»

HBO совсем не щадит наши нервные клетки, и едва отгремел (если так можно сказать) второй сезон «Дома дракона», как он выкатил нам дебютный тизер продолжения другого хита — сериала «Одни из нас». Помимо Педро Паскаля и Беллы Рэмси выживать теперь будут Изабелла Мерсед, Кейтлин Дивер, а также примкнувшие к ним Кэтрин О'Хара и Джеффри Райт, чьё участие до последнего держалось в секрете.

За рулём по-прежнему Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

Горячая премьера ожидается в следующем году.

Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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