«Что ты сделал?» Вышел дебютный тизер второго сезона сериала «Одни из нас»

HBO совсем не щадит наши нервные клетки, и едва отгремел (если так можно сказать) второй сезон «Дома дракона», как он выкатил нам дебютный тизер продолжения другого хита — сериала «Одни из нас». Помимо Педро Паскаля и Беллы Рэмси выживать теперь будут Изабелла Мерсед, Кейтлин Дивер, а также примкнувшие к ним Кэтрин О'Хара и Джеффри Райт, чьё участие до последнего держалось в секрете.
За рулём по-прежнему Крэйг Мазин и Нил Дракманн.
Горячая премьера ожидается в следующем году.
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