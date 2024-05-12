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Первый взгляд на девушку Беллы Рэмси во втором сезоне «Одних из нас»

Источник: HBO

Второй сезон главного хита HBO «Одни из нас» прямо сейчас находится в активном процессе съёмок, и фотографам даже удалось урвать кусочек непосредственно процесса. Да ещё какой — с Изабеллой Мерсед в роли Дины, девушки Элли (Белла Рэмси). Пара, прямо скажем своеобразная — такое мы точно не одобряем.

Девушки сидят на лошади возле аптеки Weston — словом, никакого намёка на спойлеры.

В продолжение также записалась Кейтлин Дивер, которой досталась партия Эбби. Не совсем понятно, как обстоят дела с рабочими графиками Педро Паскаля, у которого на носу съёмки в новой «Фантастической четвёрке», а чуть позже — в полнометражном «Мандалорце и Грогу».

Детище Крэйга Мазина и Нила Дракманна должно вернуться на экраны в следующем году.

Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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