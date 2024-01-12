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Изабела Мерсед сыграет любовный интерес Беллы Рэмси во втором сезоне «Одних из нас»

Источник: Netflix / Naughty Dog

В актёрском составе постапокалиптических приключений «Одни из нас» очередное важное пополнение — романтическое. В каст второго сезона записалась Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»), которой отвели партию Дины, будущего любовного интереса Элли (Белла Рэмси).

А совсем недавно в адаптацию знаменитой игры, повествующей о мире победившего гриба кордицепса, записалась Кейтилн Дивер, получившая партию Эбби, грозы всех Джоэлов и любительницы гольфа без правил.

Шоураннеры проекта Крэйг Мазин и Нил Дракманн вовсю готовятся к старту активного производства, запланированному на весну. На кабельный канал HBO сериал вернётся не то чтобы скоро — свежие эпизоды обещают показать не раньше 2025 года. Скажите спасибо забастовкам.

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